Europa is niet langer toonaangevend in de normering van producten. Het miste de trein om de standaarden te bepalen voor 5G, gezichtsherkenning en andere innovatieve technologieën. Nochtans is productstandaardisatie een belangrijk economisch wapen, zo heeft ook China duidelijk begrepen. Europees commissaris Thierry Bretton wil de Europese standaarden weer op de kaart zetten als dé norm voor wereldwijde industrieën.