President Poetin speelt hoog spel met z'n invasie van Oekraïne. Wereldwijd worden sancties in stelling gebracht om z'n regime economisch onderuit te halen. Vanavond vergaderen de Europese leiders in Brussel over gemeenschappelijke vergeldingen voor de Russische agressie. Maar de voorzet is alvast gegeven: de sancties moeten Rusland zo hard mogelijk pijn doen.