Als we tegen halfweg deze eeuw van Europa het eerste klimaatneutrale continent willen maken, moeten we onze inspanningen versnellen. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen gezegd in het Europees Parlement in Brussel tijdens haar State of the Union. Europa zou z'n CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 55 procent moeten verminderen. Nu ligt het streefdoel nog op 40 procent. Daarnaast wil de Commissie ondermeer inzetten op een digitaks voor techbedrijven en op een minimumloon voor iedereen.