Voor de 4de dag op rij al komen vandaag de Europese leiders samen in Brussel om tot een akkoord te komen over de Europese begroting en een herstelfonds, om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Het is 20 jaar geleden dat er nog zo lang werd onderhandeld. Het bedrag van steun-subsidies wordt stukje bij beetje afgeroomd. Nederland, Oostenrijk, Zweden, Finland en Denemarken, de zogenaamde zuinig landen, willen snijden in de geplande uitgaven en halen deels hun slag thuis.