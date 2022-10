De aardgasprijs is in de loop van de dag met 12% gedaald naar ongeveer 110 euro per megawatt-uur. Een reactie op het politieke akkoord van de Europese leiders om de piekende gasprijzen af te toppen. Een hard prijsplafond komt er niet. Wel vonden de Europese leiders een soepeler alternatief, dat ook het tegenpruttelende Duitsland en Nederland zien zitten.