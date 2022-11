Vanaf april volgend jaar treedt er in 17 Europese landen een ééngemaakt octrooistelsel in werking. Bedrijven zullen hun uitvindingen dan goedkoper en met minder administratieve rompslomp kunnen beschermen in al die landen tegelijk. Er komt ook een ééngemaakt octrooigerecht, dat zal waken over de toepassing van de octrooiwetten.