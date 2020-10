Misschien vanavond laat nog, of anders morgenochtend weten we hoe het Europees Parlement heeft gestemd over het nieuwe Europees landbouwbeleid. Het gaat over de voorwaarden waaronder bijna 400 miljard euro aan Europese subsidies worden uitgekeerd. Het is de bedoeling een deel van de subsidie te koppelen aan groene doelstellingen. Dat zou meer kleinschalige, duurzame landbouw moeten bevorderen. Maar is dat ook zo?