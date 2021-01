Nog 11 maanden en dan verdwijnt de fameuze Libor-index. Een Britse rentevoet die de basis vormt voor heel wat Europese contracten, waaronder hypotheekleningen. Maar na een groot fraudeschandaal is 5 jaar geleden beslist om die Libor te laten uitdoven. Intussen is ook de Brexit een feit. Dé uitgelezen kans om terug Europese controle te krijgen over zulke belangrijke financiële transacties, zo vindt het Europees parlement.