Europese bedrijven struikelen over mekaar om obligaties uit te geven. De drempel van 1.000 milard euro is dit jaar dan ook uitzonderlijk vroeg overschreden. De bedrijven trekken snel vers geld aan, tegen een erg lage rente en liefst op zo lang mogelijke looptijd. Want deze lage rentestanden blijven waarschijnlijk niet eeuwig duren. En precies daarin zit het risico voor de hongerige beleggers.