In Brussel is kledingzaak Zara een tijdlang geblokkeerd door vakbondsmilitanten. Zo protesteren tegen de loon- en arbeidsvoorwaarden. 't Ging om een Europese vakbondsactie. Zara maakt immers deel uit van de Spaanse groep Inditex, die naast Zara ook Massimo Dutti en Bershka in portefeuille heeft.