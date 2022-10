De Europese Commissie laat zijn voorbehoud varen over de invoering van een algemeen, Europees prijsplafond voor gas. Dat heeft commissievoorzitter Ursula Von der Leyen vandaag aangegeven in het Europees Parlement in Straatsburg. Het prijsplafond voor gas moet dan wél een tijdelijke maatregel zijn, vindt Von der Leyen. Tot er een nieuwe prijsindex is voor de Europese gasmarkt.