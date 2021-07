De Europese Commissie heeft vandaag een ingrijpend wetgevend pakket voorgesteld dat ervoor moeten zorgen dat de EU zijn klimaatdoelstellingen bereikt. Een groene clusterbom, noemden de collega's van De Volkskrant het. Want de voorstellen zullen een impact hebben op zowat de hele economie en maatschappij. In essentie is het pakket terug te brengen tot het principe dat CO2-uitstoot een prijs moet hebben.