De Europese Commissie heeft een gratis vaccinatiecertificaat voorgesteld dat reizen binnen Europa in de zomer weer mogelijk moet maken. Zo wil ze vermijden dat elke lidstaat een eigen systeem gaat opzetten. Wie gevaccineerd is, een negatieve COVID-test aflegde of genezen is van het virus, kan het certificaat aanvragen. Het zal werken met een QR-code op je smartphone of die je print. In juni moet het vaccinatiecertificaat beschikbaar zijn.