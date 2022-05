De Europese Commissie heeft een plan voorgesteld om al over vijf jaar volledig zonder Russische energie te kunnen: REPowerEU heet het. Het zet in op nog méér energiebesparing en op een nog snellere omschakeling naar duurzame energie. Zo moeten er tegen 2025 dubbel zoveel zonnepanelen in de EU liggen als nu. En dat gaat gepaard met een opvallende verplichting.