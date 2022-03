Commissievoorzitter Von der Leyen is er voor gewonnen om in deze uitzonderlijke omstandigheden actief in te grijpen in de energiemarkt, om zo de prijzen te drukken. Tegelijk wil ze de elekriciteitsprijs niet langer laten dicteren door de gasprijs. Dat verklaarde ze na afloop van de Europese top in Versailles. Ook op vlak van z'n defensiepolitiek wil Europa lessen trekken uit de Oekraïne-crisis. Tegelijk bereidt Europa een nieuw pakket sancties voor.