Voor het eerst is de belangrijkste referentieprijs voor elektriciteit in Europa boven de 500 euro per megawattuur geschoten. Midden in de zomer krijgt de Europese economie de ergste energiecrisis in decennia te slikken. Dat is vooral het gevolg van het Russische rantsoen op gasleveringen naar Duitsland. Op de Duitse termijnmarkt noteert de stroomprijs nu ruim 500 procent boven het peil van vorig jaar. En zelfs nóg duurder is de Franse stroom, omdat de kerncentrales het er laten afweten.