De Europese ministers van Energie vragen dat de Europese Commissie maatregelen uitwerkt om de gasprijs te plafonneren. Maar of het om een maximumprijs voor Russisch gas of voor alle gasimport in Europa gaat, is nog niet beslist. De Europese ministers zijn het wél eens over een hele reeks andere maatregelen om de energieprijzen voor gezinnen en bedrijven te drukken. Zo zullen superwinsten van stroomproducenten worden afgeroomd.