Alle leiders van de 27 Europese lidstaten hebben zich achter een zesde sanctiepakket tegen Rusland geschaard. De meest opvallende maatregel is een embargo op Russische olie. Weliswaar enkel olie die per schip vervoerd wordt. Daarvoor zijn voldoende alternatieven. De Hongaarse premier Orban en zijn Tsjechische en Slovaakse collega's hebben een uitzondering bekomen: zij mogen nog een tijdje olie via een Russische pijpleiding blijven afnemen.