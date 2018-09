Europese leiders krijgen brexit-knoop niet ontward

Een akkoord over de Brexit lijkt niet binnen handbereik na de top in Salzburg. De EU stelt zelfs een ultimatum. Alleen als er op de Europese top op 17 en 18 oktober genoeg vooruitgang wordt geboekt, komt er een extra top in november om de deal af te kloppen. En niemand sluit een no deal-scenario uit.