Europese leiders mikken op 22 mei voor brexit

Over een week en 1 dag, op 29 maart, dat was de uiterste datum voor de brexit. Maar premier May krijgt wellicht uitstel van de Europese leiders. Tot 22 mei, de dag voor de Europese verkiezingen. Daaraan deelnemen wil de Britse regering niet. Een uitstel tot eind juni lag daarom moeilijk.