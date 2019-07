De Europese staats-en regeringsleiders zitten voor de derde keer samen over de Europese topjobs. Ze zoeken vooral een beter evenwicht tussen Oost- en West-Europa. Dat was in het vorige verdelingspakket een probleem. Intussen is ook het nieuwverkozen Europees parlement een eerste keer samengekomen. En dat dreigt de Europese leiders in snelheid te gaan pakken.