De Europese Unie maakt zich zorgen over haar concurrentiepositie bij de transitie naar een groene economie. Vooral dan omdat de Amerikaanse Inflation Reduction Act grote subsidiestromen op gang brengt. De Europese leiders hebben zich daarom achter het initiatief van de Commissie geschaard, om een Europees antwoord uit te werken. Het is wat onder de radar gebleven, maar het was wel degelijk een belangrijk punt op de Europese top in Brussel.