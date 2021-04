Drie Vlaamse regio's willen in drie jaar ruim 3.000 private woningen renoveren en energiezuinig maken. Dat moet de CO2-uitstoot verminderen en de werkgelegenheid in de bouw opkrikken. Om eigenaars bij de renovatie van hun woning te helpen, komen er twaalf zogeheten renovatiecoaches in dienst. Het project wordt voor een stuk gefinancierd met Europees geld.