De federale regering wil ook na corona ambtenaren gemiddeld twee dagen per week thuis laten werken. Ambtenaren in Brussel gebruiken vandaag meer dan één miljoen vierkante meter kantoorruimte. Daar kan er volgens de Regie der Gebouwen door telewerk en andere efficiëntere manieren van werken één derde van geschrapt worden. Dat zou op korte termijn ruim 37 miljoen euro per jaar opleveren.