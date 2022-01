De ontslaggolf in de evenementensector was in 2021 nog zwaarder dan het jaar voordien. Dat besluit het Karel De Groote-expertisecentrum Publieke Impact na een bevraging. Het aantal organisaties dat personeel moest laten afvloeien, steeg van 45 naar 51 procent. Maar er is licht aan het eind van de tunnel: vanaf vrijdag mogen de deuren opnieuw open.