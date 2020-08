Een opgemerkte guerilla-actie aan verschillende overheidsgebouwen deze ochtend. Activisten uit de eventsector hebben oranje stickers geplakt met de oproep 'disturb the sound of silence'. Ze klagen daarmee de stilte aan van de Belgische politiek, die maar geen duidelijk perspectief biedt aan de sector. Op sociale media is de "sound of silence"-actie in 4 dagen tijd uitgegroeid tot een overdonderend succes.