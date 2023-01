Om het jaar sportief in te zetten zette de David Lloyd Leisure Club in Edegem vanochtend de deuren open voor een nieuwjaarsduik. De David Lloyd clubs zijn een buitenbeentje in het sport-, fitness- en welnessgebeuren. Precies 40 geleden in Engeland opgericht door een Britse ex-proftennisspeler, opent de keten van exclusieve 'premiumclubs' dit jaar een derde vestiging in ons land.