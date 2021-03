We kregen een exclusieve blik achter de schermen in de Gentse Volvofabriek. De komst van een nieuw model is altijd een hele krachttoer. En voor de nieuwe coupé is dat niet anders. Zo moeten zowel de lasfabriek als de batterijfabriek een ware transformatie ondergaan. En de bijna 2.000 van de 6.500 werknemers die straks ook de nieuwkomer moeten kunnen assembleren krijgen daar dezer dagen een opleiding voor.