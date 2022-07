Allicht vielen nergens in ons land zoveel fiscalisten per vierkante meter te tellen als op een symposium in Brussel vandaag. Eén dat de aftrap gaf van de grote belastinghervorming, die de regering De Croo wil voorbereiden tegen 2024 zoals in het regeerakkoord staat. Op vraag van minister van Financiën Van Peteghem zette een expertenteam zo'n grondige fiscale hervorming op papier. Die visienota is op het symposium voorgesteld.