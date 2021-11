Het Gentse fietsleasebedrijf o2o is dit jaar de snelste groeier in de 'Technology Fast 50' van consultancygroep Deloitte. Dat is de lijst van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in België. o2o heeft een digitaal platform ontwikkeld dat bedrijven helpt bij het leasen van fietsen voor hun werknemers. En daarmee spelen ze in op twee trends tegelijk: duurzaamheid en digitalisering.