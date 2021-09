Ons land gaat z'n beleggingen in niet-duurzame bedrijven afbouwen tegen 2030. Dat heeft de federale regering vanmorgen aangekondigd bij de start van de beurshandel op Euronext Brussel. Steeds meer investeerders, zowel grote als kleine, kiezen voor duurzame beleggingsproducten. De markt van duurzame beleggingen in ons land is in een jaar tijd quasi verdubbeld.