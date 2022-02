We gebruiken ze allemaal. Dag in dag uit. Ze zitten overal in. Maar we weten er weinig over. Grondstoffen. Het thema van de nieuwe tentoonstelling Made in X van Kunsthal Extra City in Antwerpen. Op de expo gaan 8 hedendaagse kunstenaars aan de slag met de moeilijke relatie die we hebben tot grondstoffen. We putten ze uit, maar we kunnen ook niet zonder.