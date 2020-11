1 op de 5 van de exporterende bedrijven verwacht nog tot in 2022 de gevolgen van de coronacrisis te voelen. Dat zeggen ze in een enquête van weekblad Trends en kredietverzekeraar Credendo. De totale Belgische export zakte met 18 procent. Onze autosector is het hardst getroffen door de pandemie, met een terugval van liefst 3,2 miljard euro.