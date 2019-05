Vlak voor de Europese verkiezingen, probeert ook het spoor het Europees gedachtegoed een duwtje te geven. Een hogesnelheidstrein ICE die rijdt tussen Frankfurt en Brussel is "Europa" gedoopt. Sinds kort rijdt er om de twee uur een trein van Brussel naar Frankfurt. Dat is ook nodig, zo klinkt het, want de hogesnelheidslijn trekt nu al 1,2 miljoen reizigers per jaar.