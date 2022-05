De Amerikaanse vastgoedreus CBRE pompt 100 miljoen dollar in de uitbouw van een wereldwijd netwerk van luxueuze deelwerkplekken. De kapitaalinjectie gaat naar Industrious, dat eerder deze maand het Belgische Welkin & Meraki overgenomen heeft. Met die Amerikaanse ruggensteun zal de Belg Alain Brossé z'n premium concept van flexwerkplekken kunnen uitrollen naar de belangrijkste steden in Europa, aan een razend tempo. In 3 jaar tijd staan een 70-tal nieuwe coworkings op het programma.