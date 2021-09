Dit schooljaar starten 2 extra opleidingen tot vrachtwagenchauffeur, nog zo'n knelpuntberoep. In totaal telt ons land daarmee 10 scholen die leerlingen uit het secundair onderwijs opleiden tot trucker. De nood in de sector is dan ook bijzonder groot. Volgens sectorfederatie Febetra staan nu al 5.000 vacatures open voor vrachtwagenchauffeurs, terwijl nog een grote pensioneringsgolf op ons afkomt. Hoog tijd voor vers bloed.