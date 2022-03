Er zit opnieuw beweging in de werf van de eeuw, de Oosterweelverbinding. Na de zomer wil het Toekomstverbond van overheden en actiegroepen duidelijkheid scheppen over extra overkappingen op de noordelijke ring, een sneltramnet en de aanleg van een tweede Tijsmanstunnel. Om die projecten te financieren wordt gekeken naar de tolheffing. Want daar zou nog rek op zitten.