Het Antwerpse technologiebedrijf EyeSee heeft 3 miljoen euro vers kapitaal opgehaald. De scale-up analyseert de impact van advertenties, webshops en websites door de oogbewegingen en gezichtsuitdrukkingen van proefpersonen te analyseren. Eyesee wist al klinkende namen te overtuigen van z'n technologie. We hadden een gesprek met de CEO in New York.