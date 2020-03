Wetenschap met de snelheid van Formule 1. Dat is zowat het concept van een samenwerking tussen het universitair ziekenhuis van Londen en de ingenieurs van het F1-team van Mercedes. Samen ontwikkelen ze in recordtempo een innovatief beademingstoestel. Want ook in het verenigd Koninkrijk is de nood groot in de strijd tegen Covid-19.