In de Amerikaanse Senaat is het hoofd Veiligheid van Facebook gisteren stevig aan de tand gevoeld. The Wall Street Journal publiceerde 2 weken geleden een interne studie van het bedrijf die wijst op kwalijke effecten van Instagram op het zelfbeeld van jongeren, in het bijzonder bij tienermeisjes. En dat terwijl Mark Zuckerberg - Facebook en dus ook Instagrambaas - voor de zomer nog het tegendeel beweerde. Op dergelijke politieke hoorzittingen weet Facebook doorgaans goed weg te komen met enkele juridische en hermetische verklaringen, maar deze keer lukt dat niet helemaal...