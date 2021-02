Facebook zit op ramkoers met de Australische regering. De socialenetwerksite heeft totaal onverwacht alle verwijzingen naar Australische krantenartikels of video's geschrapt. Facebook protesteert zo tegen een nieuwe wet die in Australië in de maak is, en die techreuzen als Google en Facebook wil doen betalen voor het gebruik van Australische media. Google schikt zich daarnaar, maar Facebook dus niet.