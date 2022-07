Frontline wil later dit jaar een ruilbod lanceren op de aandelen Euronav, maar CMB zal daar niet op in gaan. Dat zegt CEO Alexander Saverys in een gesprek met onze redactie. Hij voorspelt dat de overname mislukt en dan komen Frontline en Euronav in een patstelling. Zelf wil Saverys van Euronav een groene rederij maken, gespecialiseerd in het transport van duurzamere brandstoffen.