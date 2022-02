Vandaag wordt de wortel van witloof vooral gebruikt als veevoer, maar witloofkwekerij Versalof in het Vlaams-Brabantse Steenhuffel wist het restproduct ook makkelijk bruikbaar te maken voor menselijke consumptie door de bitterstoffen eruit te halen. Witloofwortel is erg vezelrijk en kan goed water vasthouden. Volgens het bedrijf een ideale grondstof voor vegetarische voedingsproducten. Zo wordt witloofwortel mogelijk een lokaal alternatief voor ingevoerde soja of bamboevezel.