Het Gentse biotechbedrijf Agomab heeft Pfizer weten te strikken als investeerder. Via zijn durfkapitaalfonds waarmee het investeert in beloftevolle biotechbedrijven pompt Pfizer samen met nog twee andere investeerders ruim 40 miljoen dollar in het bedrijfje. Dat vergroot Agomabs kapitaalronde tot 114 miljoen dollar. Het bedrijf ontwikkelt medicijnen voor ziektebeelden waarbij fibrose een belangrijke rol speelt. Een eerste voor de ziekte van Crohn.