Het zat er gisteren al aan te komen en intussen is de deal helemaal rond. De autogroepen PSA en FCA fuseren. Een fusie tussen gelijken, heet het. Al lijkt het Franse PSA de touwtjes in handen te krijgen. De Europees-Amerikaanse fusiegroep zal noteren op de beurzen van Parijs, Milaan en New York. Het wordt de nieuwe nummer vier van de automarkt.