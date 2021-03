De Amerikaanse centrale bank kreeg het onmogelijke voor mekaar: ze voorspelt een fors hogere groei van de Amerikaanse economie, maar desondanks belooft ze voor 2024 niet in te grijpen in haar soepel geldbeleid. De inflatie loopt nochtans op en de groei zou dit jaar al een stevige 6,5 procent halen. Dankzij dat optimisme is de Dow Jones beursindex voor het eerst boven de 33.000 punten gesloten.