FED geeft extra zuurstof aan financiële markten

De FED, de Amerikaanse centrale bank, maakt een abrupte U-turn. Voorzitter Powell kondigt een rentepauze aan en laat uitschijnen dat in de toekomst zelfs een renteverlaging mogelijk is. Vorig jaar kondigde hij nog een reeks renteverhogingen aan. Maar de VS begint tegenwind te voelen van de vertragende wereldecomomie zegt Powell.