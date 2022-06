De financiële markten gaan stevig in het rood in reactie op nieuwe renteverhogingen door de centrale banken. De Federal Reserve zette gisteravond de toon door haar beleidsrente op te trekken met 0,75 basispunten. Een zeldzaam grote rentestap, waarmee de Amerikaanse centrale bank de ontsporende inflatie wil afremmen. Dat lukt volgens haar alleen door de economie in korte tijd af te koelen.