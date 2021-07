Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, had gisteravond een verrassing voor de beleggers in petto, een voorzichtige hint: namelijk dat het moment nadert om de massale corona-stimulus in de VS af te bouwen. Zij het zeer voorwaardelijk en al zeker niet voor morgen. De dollarsluizen van de fed blijven open, zolang de arbeidsmarkt niet volledig is hersteld en er prijsstabiliteit is. En zoals al maandenlang het geval is, probeert Powell opnieuw beleggers gerust te stellen die zich zorgen maken over de stijgende inflatie.