Het federaal parket onderzoekt hoe overheidsgeld uit Venezuela, bedoeld om de economische crisis daar te bestrijden, is weggesluisd via onder meer Belgische bankrekeningen. Dat is bekend geraakt door de fameuze FinCEN Files, het dossier over witwaspraktijken via alle grote banken wereldwijd. Het is duidelijk dat de alarmprocedures bij de banken soms niet werken, zegt fiscaal expert Michel Maus.